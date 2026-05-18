美伊又見轉機 台指期夜盤上半場飆漲逾600點

台指期夜盤18日開盤時，在美股電子盤跌勢收斂中，以40,962點、上漲165點開出後，雖一度壓回至平盤附近震盪，但隨後傳出美國有意暫時豁免伊朗石油制裁，市場預期美伊關係有所緩和中，指數一路上衝、而截至晚間約21點，指數約在41,419點、上漲622點。

18日美股電子盤焦點，在於伊朗傳出，美國已在最新協議中，接受解除對伊朗的石油制裁，並已提議在達成最終協議前，暫停美國財政部海外資產控制辦公室的相關制裁下，包括WTI、布蘭特等指標原油價格漲勢開始收斂，美國10年期公債殖利率由紅翻黑，美元走跌、黃金反彈中，道瓊、那斯達克、標普等電子盤由黑翻紅，也激勵台期夜盤上半場走勢。

其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，來到2,270元、上漲30元附近遊走，電子期上漲1.32%，半導體期上漲0.94%，中型100期貨指數上漲0.99%。

台股18日盤面各類股漲少跌多，指數終場下跌280點，收40,891點，其中，外資現貨賣超452.4億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少5,967口至44,996口；投信買超157.1億元，自營商賣超139.2億元，三大法人合計賣超434.5億元。

市場專家建議，就技術面來說，18日台股早盤一度暴跌1,002點，最低觸及40,170點，所幸成功在月線附近獲得強力支撐，並大幅收斂跌幅，5月6日大量紅K低點40,616點也失而復得，最後更是帶有721點長下影線，短線有望持續反彈，不過，KD指標已從高檔與死亡交叉轉折向下，預期短線盤勢將進入震盪整理，上檔須提防5日均線壓力，只要40,616點未實質跌破，波段多頭架構仍未破壞。