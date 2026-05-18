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美伊又見轉機 台指期夜盤上半場飆漲逾600點

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台指期夜盤18日開盤，截至晚間約21點，指數約在41,419點、上漲622點。 示意圖／聯合報系資料照片
台指期夜盤18日開盤，截至晚間約21點，指數約在41,419點、上漲622點。 示意圖／聯合報系資料照片

台指期夜盤18日開盤時，在美股電子盤跌勢收斂中，以40,962點、上漲165點開出後，雖一度壓回至平盤附近震盪，但隨後傳出美國有意暫時豁免伊朗石油制裁，市場預期美伊關係有所緩和中，指數一路上衝、而截至晚間約21點，指數約在41,419點、上漲622點。

18日美股電子盤焦點，在於伊朗傳出，美國已在最新協議中，接受解除對伊朗的石油制裁，並已提議在達成最終協議前，暫停美國財政部海外資產控制辦公室的相關制裁下，包括WTI、布蘭特等指標原油價格漲勢開始收斂，美國10年期公債殖利率由紅翻黑，美元走跌、黃金反彈中，道瓊、那斯達克、標普等電子盤由黑翻紅，也激勵台期夜盤上半場走勢。

其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，來到2,270元、上漲30元附近遊走，電子期上漲1.32%，半導體期上漲0.94%，中型100期貨指數上漲0.99%。

台股18日盤面各類股漲少跌多，指數終場下跌280點，收40,891點，其中，外資現貨賣超452.4億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少5,967口至44,996口；投信買超157.1億元，自營商賣超139.2億元，三大法人合計賣超434.5億元。

市場專家建議，就技術面來說，18日台股早盤一度暴跌1,002點，最低觸及40,170點，所幸成功在月線附近獲得強力支撐，並大幅收斂跌幅，5月6日大量紅K低點40,616點也失而復得，最後更是帶有721點長下影線，短線有望持續反彈，不過，KD指標已從高檔與死亡交叉轉折向下，預期短線盤勢將進入震盪整理，上檔須提防5日均線壓力，只要40,616點未實質跌破，波段多頭架構仍未破壞。

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台指期 面臨高檔震盪

台股上周五（15日）開高收低，終場大跌579點、收在41,172點；台指期下跌624點、至41,012點，逆價差為160.36點。期貨商表示，台指期雖高檔回落，接連失守5、10日均線，但仍力守41,000點以上，加上月線向上墊高支撐，因此在跌破月線前，仍有機會再向上攻高。

三檔保證金調高

臺灣期貨交易所於今（18）日調高華新科期貨（HBF）及元太期貨（NVF）保證金為現行所屬級距適用比例的1.5倍，調高金居期貨（PQF）保證金為現行所屬級距適用比例的二倍，並延長信昌電期貨（PKF）保證金調整期間至5月28日。

期貨商論壇／黃金期 分批承接

油價高檔震盪，聯準會降息時點延後，壓抑黃金近期表現。然而，目前油價之所以仍居高不下，更多是因海運與供應鏈修復緩慢；換言之，當前油價高檔但未失控，只要下半年持續走低，通膨壓力仍有降溫空間。

期貨商論壇／世界期 展望正向

世界先進（5347）近日召開法說會，隨客戶庫存調整接接近尾聲，近期拉貨動能明顯回升，主要來自PMIC（電源管理IC）與Mixed-Signal（混合訊號）產品需求增溫，公司預估本（第2季）季晶圓出貨量季增11%至13%，ASP季增2%至4%，毛利率則可望回升至31%至33%。展望2026年，若全球經濟與外部環境未進一步惡化，半導體產業仍可維持穩健成長，而世界先進營運表現有機會優於產業平均。

華通、金像電 四檔有戲

AI需求強勁，為印刷電路板（PCB）帶來的豐沛業績，華通（2313）及金像電（2368）上周五（15日）股價雖漲多回檔大跌，但法人建議投資人可趁機逢回布局；權證發行商也表示，看好二檔個股後市股價表現的投資人，可挑價平至價外10%、距到期超過100天的相關認購權證進場持有。

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