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華通、啓碁 四檔閃金光

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

馬斯克旗下SpaceX計劃最快將於6月上旬將首次公開發行（IPO）定價，激勵台系相關衛星概念股強勢表態，成為昨（18）日盤面焦點。其中，華通（2313）與啓碁（6285）均亮燈強鎖漲停，表現相當亮麗搶眼。

根據外電報導，由馬斯克創立的美國太空探索科技公司（SpaceX），正計劃最快於6月11日為首次公開募股（IPO）定價，12日掛牌上市，並選定那斯達克（Nasdaq）為交易所，預計募資800億美元，規模史無前例，吸引全球矚目。

對相關台系衛星供應鏈而言，其中華通目前天上板與地面板占總體營收比重約22%。由於低軌衛星發射量進入爆發期，法人預估至2040年全球衛星產業規模達9,252億美元，將成為華通營運持續成長的關鍵動能之一。

由於華通的低軌衛星客戶涵蓋全球四大衛星服務營運商，法人估計，2024-2026年間，低軌衛星的總量會從市場原先預期1.5-2萬顆，上修至3萬顆以上。而華通自去年第4季起即有二大低軌衛星客戶開始貢獻，後市看俏。

啓碁為台系主要網通設備代工廠。由於受惠於低軌衛星訂單動能強勁、企業網通需求回溫，法人預估第2季營收將呈現年月雙增，稅後獲利更將較去年同期激增一倍以上，因而今年以來股價持續大漲小回屢創波段高峰。

展望後市，法人指出，今（2026）年營收占比將衝破44.4%，且在衛星覆蓋擴大及Wi-Fi 7換機潮爆發下，全年每股稅後純益將賺逾一個資本額，並創歷史新高紀錄。

權證發行商建議，若看好華通、啓碁等表現，可選相關連結的認購權證布局。標準以價內外15%以內、剩餘天數超過三個月以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

SpaceX 華通 那斯達克

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