全民權證／旺矽 挑逾五個月

旺矽（6223）營運再攀高峰，受惠AI、高效能運算及先進封裝趨勢成形，今年第1季財報表現亮眼，單季營收達39.33億元，毛利率衝上59.45%歷史新高，EPS達12.53元，呈「三率三升」強勁多頭格局。加上4月營收以14.85億元再創單月新高，且成本次MSCI全球標準指數台股唯一新增成分股，市場籌碼與基本面高檔共振。

展望後市，法人指出，隨全球高階晶片測試需求擴張，旺矽的高階垂直探針卡與MEMS探針卡產能維持滿載並積極擴產，訂單能見度佳，今年營運將逐季走高，全年獲利創高可期。

權證發行商建議，投資人若看好旺矽後市，可挑選價外10％內、剩餘天數逾五個月的認購權證參與波段行情。（元大證券提供）

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