聽新聞
0:00 / 0:00
期貨商論壇／匯率期 靈活布局
近期全球金融市場震盪加劇，除美股高檔波動擴大外，匯率與期貨市場也開始出現明顯的避險傾向。尤其在國際油價維持高檔、美國原油庫存持續下降，及AI產業快速擴張帶動能源需求升溫下，市場原本對於聯準會降息的樂觀預期正逐漸受到挑戰，資金流向也開始出現重新配置跡象。
美元指數近期強勢，反映市場對高利率環境可能延續更久的擔憂；亞洲貨幣則普遍承壓，新台幣匯率同樣受外資動向與美元升值影響，呈現偏弱格局。目前市場最大問題，在於過去一年資本市場普遍建立在「通膨降溫、聯準會降息、AI帶動科技成長」的預期上，如今能源供給問題可能成為新變數。
在此情況下，美元資產吸引力提升，美債殖利率維持高檔，資金回流美元，對期貨市場而言，近期原油、黃金與美債期貨波動同步升高。原油期貨反映市場對供給風險的擔憂，而黃金則受避險需求支撐。
整體來看，當前市場正逐漸從過去單純的資金行情，轉向更重視基本面與供給面的階段。未來除觀察聯準會利率政策外，能源價格、原油庫存以及全球電力供應狀況，都可能成為牽動匯率與期貨市場的重要因素。在AI浪潮持續擴張之際，能源問題恐將成為影響全球金融市場的新核心風險。
（永豐期貨提供）
期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。