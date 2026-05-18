聽新聞
0:00 / 0:00
台指期 外資空單大減
台股昨（18）日開低收低，終場大跌280點、跌幅0.68%、收在40,891點；台指期下跌191點、至40,807點，逆價差為84.82點。期貨商表示，台指期在跌破月線前，預期呈現震盪整理格局，整理後仍有機會再向上攻高。
台指期淨部位方面，三大法人昨日淨空單減少4,768口至3,723口，其中外資淨空單大減5,967口至44,996口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少4,261口至2,288口。
其中，外資現貨賣超、期貨淨空單縮減，股期雙市操作不同調；自營商選擇權淨部位，目前以買買權和買賣權作布局。近月選擇權籌碼呈現樂觀，賣權OI大於買權OI差距為2.5萬餘口，買權賣權OI增量皆為積極，目前選擇權多方依舊表態。
群益期貨（6024）表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月選樂觀布局，整體籌碼面略為樂觀。技術面上，台股昨日留下影線K棒，目前在月線不被跌破下，短線拉回仍可以樂觀操作。
台新期貨認為，台指期昨日受美股修正影響，開盤跳空開低於月線之下，隨後在低接買盤的進場拉抬下收斂跌幅，終場以紅K棒作收。目前指數上檔短期均線雖然有轉為下彎跡象，但仍力守於月線之上，因此指數在跌破月線前，預期呈現震盪整理格局，整理後仍有機會再向上攻高。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，昨日5月買權最大OI落在43,500點，賣權最大OI落在35,000點，5月第四周周三結算的買權最大OI落在44,000點，賣權最大OI落在37,000點。
整體來說，市場現在還停留在「AI提高生產力、通膨下降、聯準會降息」的舊邏輯，但如果能源價格重新進入長期上升趨勢，整個劇本可能完全反過來，因此，未來需留意市場資金的風險偏好。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。