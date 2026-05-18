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5月電子期、金融期齊跌

中央社／ 台北18日電

台北股市今天下跌280.54點，收40891.82點。5月電子期收2651.20點，下跌6.90點，逆價差2.29點；5月金融期收2515點，下跌4點，正價差6.32點。

5月電子期以2651.20點作收，下跌6.90點，成交424口。6月電子期以2662.90點作收，下跌10.80點，成交34口。

電子現貨以2653.49點作收，下跌18.57點；5月電子期貨與現貨相較，逆價差2.29點。

5月金融期以2515點作收，下跌4點，成交421口。6月金融期以2526.80點作收，下跌7.20點，成交46口。

金融現貨以2508.68點作收，下跌21.08點；5月金融期貨與現貨相較，正價差6.32點。實際收盤價以期交所公告為準。

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三檔保證金調高

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