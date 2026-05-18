5月電子期、金融期齊跌

AI需求強勁，為印刷電路板（PCB）帶來的豐沛業績，華通（2313）及金像電（2368）上周五（15日）股價雖漲多回檔大跌，但法人建議投資人可趁機逢回布局；權證發行商也表示，看好二檔個股後市股價表現的投資人，可挑價平至價外10%、距到期超過100天的相關認購權證進場持有。

2026-05-17 23:44