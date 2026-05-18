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5月台股期指跌191點
台北股市今天終場跌280.54點，收40891.82點。5月台指期以40807點作收，下跌191點，與現貨相較，逆價差84.82點。
台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，5月期貨40998點、6月期貨41176點。
台股今天終場跌280.54點，收40891.82點，成交金額新台幣9904.66億元。
5月台指期貨以40807點作收，跌191點，成交7萬1055口；6月期貨以40965點作收，跌211點，成交1萬4491口。實際收盤價格以期交所公告為準。
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