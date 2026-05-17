全民權證／嘉澤 選逾四個月

嘉澤（3533）目前在各平台的滲透率持續向上提高，其中Oak Stream將於年底量產，2027年推出。AMD Venice年底預估達20%-25%，並且延續至2027年。此外，因Pin count 大幅增加，在Venice及Oak Stream的ASP預期將比前代提升至少15%以上。

針對市場對於CPU放棄插槽設計的疑慮，Intel與AMD將持續使用插槽，因CPU大廠需對應眾多客戶與不同型號，若採直接焊接將難以控制良率。對CPU廠而言，處理良率問題會導致極高的成本，因此仍交由插槽廠來處理。而對更多AI平台相關產品營收展望，2027年將有更大的占比。

權證券商建議，看好嘉澤後市表現的投資人，建議利用價平至價外15%以內、可操作天期超過四個月的商品介入。（中國信託證券提供）

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