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全民權證／鴻海 挑價內外10%

經濟日報／ 記者崔馨方整理

鴻海（2317）上周五（15）日漲1.6%至248.5元。今年第1季受惠產品組合改善，AI占比已逾雲端比重50%，本業成長優於預期，在AI GPU及ASIC翻倍成長下，今年AI營收將逐季成長，雲端營收占比將逾五成，後市可期。

法人預估，今年鴻海年雲端營收占比逾五成，AI GPU及ASIC皆翻倍成長，一般伺服器雙位數成長，維持Rubin年底出貨預期，新舊產品轉換影響有限，AI營收將逐季成長。因此，鴻海在產品組合及垂直整合優勢下，估今年營收9.9兆元，年增23%，表現亮眼。權證發行商建議，看好鴻海後市的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外10%以內、剩餘天數四個月以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（國泰證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

營收 鴻海 權證

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