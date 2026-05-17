全民權證／昇陽半 二檔威風

昇陽半導體（8028）受惠大客戶先進製程擴產，再生晶圓產能持續滿載。展望後市，法人認為，隨主要客戶持續加速建廠步調以滿足強勁需求，昇陽半導體也正加速開出產能因應，預期再生晶圓月產能2026年底將增至120萬片，並由下半年起逐月放量。

再搭配薄化業務同步轉佳，預期今年營收可望逐季成長，第3、4季均呈現雙位數季增。中長期而言，預期2025~2027年營收複合年均成長率（CAGR）達32%，且中長期毛利率在自動化程度拉升下仍可望維持一定水準。

權證券商建議，看好昇陽半導體後市的投資人，可買進價內10%以內、距到期日逾五個月權證，參與這波偏多行情。

（兆豐證券提供）

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