期貨商論壇／黃金期 分批承接

油價高檔震盪，聯準會降息時點延後，壓抑黃金近期表現。然而，目前油價之所以仍居高不下，更多是因海運與供應鏈修復緩慢；換言之，當前油價高檔但未失控，只要下半年持續走低，通膨壓力仍有降溫空間。

也正因如此，聯準會未來的政策判斷將更具轉圜空間。若新任主席傾向建立新的通膨框架，並更重視AI帶來的生產力紅利，將可能改變市場對通膨與利率的傳統判斷。

AI推動的效率提升，有助於擴張供給、降低企業單位成本，成為長期的結構性反通膨力量，但也可能帶來就業市場轉冷。在此背景下，聯準會未來降息不一定只是衰退後的被動補救，也可能轉向提前防範就業惡化的預防性寬鬆。對黃金而言，政策預期的轉變將是後續行情的關鍵。短期來看，黃金仍受降息時點反覆影響，但支撐長多的核心邏輯並未改變。

黃金目前相對弱勢，不應只被視為行情轉弱，反而更像是利率轉向前的整理階段。因地緣政治降溫、通膨壓力未全面擴散，以及聯準會政策可能轉向預防性寬鬆，皆有利於黃金後續走勢。建議投資人可透過黃金期貨分批承接，以參與未來實質利率走低所帶動的長線多頭行情。（記者周克威整理）

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