期貨商論壇／世界期 展望正向

世界先進（5347）近日召開法說會，隨客戶庫存調整接接近尾聲，近期拉貨動能明顯回升，主要來自PMIC（電源管理IC）與Mixed-Signal（混合訊號）產品需求增溫，公司預估本（第2季）季晶圓出貨量季增11%至13%，ASP季增2%至4%，毛利率則可望回升至31%至33%。展望2026年，若全球經濟與外部環境未進一步惡化，半導體產業仍可維持穩健成長，而世界先進營運表現有機會優於產業平均。

此外，市場先前擔憂的VSMC新加坡12吋廠投資壓力，此次也有所緩解。由於台積電採取Consign（寄售）機台模式，使VSMC對世界先進的財務負擔明顯降低。調整後，VSMC月產能由55K下修至44K，總投資金額由78億美元降至67億美元，而世界先進仍維持投資24億美元與60%股權。

技術面上，世界先進自4月初展開強勢波段行情，短短一個半月漲幅已超過七成，各期均線呈現多頭排列，波段高低點持續墊高，中期趨勢仍偏多。5月8日股價創高後拉回，短線進入高檔整理，以消化過大的乖離率。目前KD指標自高檔回落，但MACD仍維持正值，若後續能守穩月線支撐並配合量能回升，仍有利於中長線波段表現。（記者周克威整理）

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