台指期 面臨高檔震盪

台股上周五（15日）開高收低，終場大跌579點、收在41,172點；台指期下跌624點、至41,012點，逆價差為160.36點。期貨商表示，台指期雖高檔回落，接連失守5、10日均線，但仍力守41,000點以上，加上月線向上墊高支撐，因此在跌破月線前，仍有機會再向上攻高。

台指期淨部位方面，上周五三大法人淨空單增加1,161口至8,491口，其中外資淨空單減少105口至50,963口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加3,641口至6,549口。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，上周五5月買權最大OI落在46,000點，賣權最大OI落在35,000點，5月第三周周五結算的買權最大OI落在41,600點，賣權最大OI落在41,000點。

整體來說，美股近期雖仍維持高檔，但聯準會降息預期、美債殖利率以及通膨數據都沒有最新的方向性變化，外資因而也不敢在這裡大幅擴張部位，所以台股只能透過震盪來消化前波漲幅。如果逆價差又沒有改善，那高檔震盪時間可能還會比想像中更久，而且個股強弱差距會越來越明顯。

群益期貨表示，上周五外資期現貨保守布局，自營商選擇權略為樂觀，月、周選略為樂觀，整體籌碼面略為樂觀。技術面上，台股正測試區間下緣位置，目前在5月5日低點不被跌破下，短線拉回仍可以樂觀操作。

台新期貨認為，台指期上周五開高走低，受美股上漲激勵，開盤後試圖挑戰42,500點，鴻海、聯電於盤面形成支撐，但指數隨後遭遇賣壓出籠，一路下挫，自高點回落超過1,400點，終場以長黑K棒作收。

目前指數高檔回落整理，接連失守5、10日均線，自5月5日以來新低點，但指數收於41,000點以上，加上月線向上墊高支撐，在跌破月線前，仍有機會再向上攻高。