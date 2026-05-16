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全民權證／京元電 兩檔搶鏡
京元電（2449）受惠CPU、ASIC客戶需求成長，台積電晶圓測試委外，以及智慧手機客戶需求提升，首季獲利表現優於預期。法人看好，新一代Rubin晶片架構更為複雜，功耗也提高，測試時間預計將較前一代提升，將帶動測試單價提升，有利京元電獲利表現。
法人分析，京元電憑藉自製預燒爐（Burn-in）優勢，在AI GPU成品CSP測試市場具有領導地位。除Rubin以外，大型CSP的ASIC晶片功耗也提升，客戶將開始導入高單價Burn-in與系統級測試，將使ASIC測試時間大增，成為有潛力的營收新動能。
權證發行商表示，若看好京元電，可選價內外10%以內，有效天期逾三個月的權證靈活操作，參與個股行情。（凱基證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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