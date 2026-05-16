全民權證／智邦 押價內外5%

智邦（2345）首季受惠美系客戶加速布建通用型與ASIC伺服器所需的800G產品出貨，及高階交換機多種方案開出且需快速供貨，動能將延續至年中，市場估毛利率增至18.5%，稅後純益74.6億元，每股純益（EPS）13.3元。

因美系客戶用於資料中心的AI運算加速卡與企業用高階網路交換器等產品需求強勁，加上運算加速器逐代推出與美系客戶800G網路交換器提前於上半年加速拉貨，使訂單需求優於預期，故市場上調智邦今年營收預估至3,255.8億元、年增31.1%，稅後純益358.2億元、年增36.2%，EPS達64元，續創高。

權證券商建議，若看好智邦後市，可選價內外5%以內、有效天期逾200天的商品介入。（群益金鼎證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）