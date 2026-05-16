亞翔、聖暉 權證選逾四個月

AI應用帶來高速運算與儲存需求，驅動半導體製程、先進封裝與資料中心的擴建潮，其中廠務、無塵室工程等業者包括亞翔（6139）、聖暉*（5536）將優先受惠，相關權證可留意布局時機。

隨地緣政治因素，推動全球供應鏈加速多點布局，不僅台灣，包括美國、東南亞的建廠需求強勁，有利亞翔、聖暉*拓展商機。

法人分析，AI產業供不應求，台積電擴廠積極，帶動廠務工程產業接單暢旺，由於亞翔的營運能力與人力規模逐步提升，預料後續在台積電建廠需求中，可以獲得優於以往的訂單，同時承接的業務也有望朝高階的無塵室工程邁進。此外，新加坡是全球半導體產業投資重點區域，亞翔去年已在新加坡增設子公司，已進入逐步開花結果的階段。

法人預估，新加坡是亞翔重點經營的市場，後續新加坡地區仍有大型建廠案件如半導體廠、資料中心等，預估亞翔是新加坡國際大廠大型建廠案主要受惠者。

無塵室與機電系統整合統包業者聖暉*首季獲利大幅成長，在手訂單金額創高，也推升股價上揚。法人表示，聖暉*持續精進專業工程管理與系統整合能力，積極優化接單結構，聚焦高附加價值專案，同時也擴大海外市場布局，爭取大型統包工程。隨在手訂單持續維持高水平，專案穩健推進，看好聖暉*未來營運展望。

聖暉*藉由在地化經驗，深化與全球大廠策略合作，且持續開發綠色節能等新興產業應用領域。

權證發行商表示，投資人若看好亞翔、聖暉*後續表現，可以挑選價內外15%以內，有效天期120天以上的權證入手，透過權證以小金搏大利。