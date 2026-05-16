聽新聞
0:00 / 0:00

亞翔、聖暉 權證選逾四個月

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

AI應用帶來高速運算與儲存需求，驅動半導體製程、先進封裝與資料中心的擴建潮，其中廠務、無塵室工程等業者包括亞翔（6139）、聖暉*（5536）將優先受惠，相關權證可留意布局時機。

隨地緣政治因素，推動全球供應鏈加速多點布局，不僅台灣，包括美國、東南亞的建廠需求強勁，有利亞翔、聖暉*拓展商機。

法人分析，AI產業供不應求，台積電擴廠積極，帶動廠務工程產業接單暢旺，由於亞翔的營運能力與人力規模逐步提升，預料後續在台積電建廠需求中，可以獲得優於以往的訂單，同時承接的業務也有望朝高階的無塵室工程邁進。此外，新加坡是全球半導體產業投資重點區域，亞翔去年已在新加坡增設子公司，已進入逐步開花結果的階段。

法人預估，新加坡是亞翔重點經營的市場，後續新加坡地區仍有大型建廠案件如半導體廠、資料中心等，預估亞翔是新加坡國際大廠大型建廠案主要受惠者。

無塵室與機電系統整合統包業者聖暉*首季獲利大幅成長，在手訂單金額創高，也推升股價上揚。法人表示，聖暉*持續精進專業工程管理與系統整合能力，積極優化接單結構，聚焦高附加價值專案，同時也擴大海外市場布局，爭取大型統包工程。隨在手訂單持續維持高水平，專案穩健推進，看好聖暉*未來營運展望。

聖暉*藉由在地化經驗，深化與全球大廠策略合作，且持續開發綠色節能等新興產業應用領域。

權證發行商表示，投資人若看好亞翔、聖暉*後續表現，可以挑選價內外15%以內，有效天期120天以上的權證入手，透過權證以小金搏大利。

亞翔 聖暉 東南亞

延伸閱讀

東元第2季營運動能轉強

中鼎法說會／AI 產業擴張 在建工程近5,000億元

金像電、景碩 權證四檔靚

台積電高檔震盪！技術論壇三大題材點火 概念股昇陽半等創天價

相關新聞

亞翔、聖暉 權證選逾四個月

AI應用帶來高速運算與儲存需求，驅動半導體製程、先進封裝與資料中心的擴建潮，其中廠務、無塵室工程等業者包括亞翔（6139）、聖暉*（5536）將優先受惠，相關權證可留意布局時機。

緯創、漢唐 權證四檔閃金光

AI需求強勁，市場看好CSP業者今年資本支出將逾7,000億美元，緯創（3231）、漢唐（2404）等上下游供應鏈營運都將受惠，權證券商建議，可以利用價內外5%以內、有效天期三個月以上的認購權證，參與相關個股走勢。

全民權證／智邦 押價內外5%

智邦（2345）首季受惠美系客戶加速布建通用型與ASIC伺服器所需的800G產品出貨，及高階交換機多種方案開出且需快速供貨，動能將延續至年中，市場估毛利率增至18.5%，稅後純益74.6億元，每股純益（EPS）13.3元。

全民權證／京元電 兩檔搶鏡

京元電（2449）受惠CPU、ASIC客戶需求成長，台積電晶圓測試委外，以及智慧手機客戶需求提升，首季獲利表現優於預期。法人看好，新一代Rubin晶片架構更為複雜，功耗也提高，測試時間預計將較前一代提升，將帶動測試單價提升，有利京元電獲利表現。

全民權證／晶豪科 挑逾180天

全球半導體庫存去化進入尾聲，利基型記憶體市況強勁復甦。晶豪科（3006）受惠於網通、車用及物聯網（IoT）三大領域需求全面回升，合約價重回上升軌道，法人看好其今年營運動能逐季攀升，產業後市展望樂觀。

最牛一輪／鴻海給力 台新64雀躍

鴻海（2317）今年第1季毛利率、盈利率持續季增，美系大行預估第2季營收仍將季增15%、年增15%：展望全年營收，法人預估年增超過15%，能見度更清楚，主要因為AI伺服器與800G以上交換器出貨將呈倍數成長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。