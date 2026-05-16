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緯創、漢唐 權證四檔閃金光

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

AI需求強勁，市場看好CSP業者今年資本支出將逾7,000億美元，緯創（3231）、漢唐（2404）等上下游供應鏈營運都將受惠，權證券商建議，可以利用價內外5%以內、有效天期三個月以上的認購權證，參與相關個股走勢。

緯創第1季毛利率5.2%，略低於市場預估，主要因AI伺服器營收占比上升，不過，費用控管得宜使營利率達3.4%，優於預期，其中，緯穎營利率為6.3%、緯創為2%，營業利益優於預期，但受13億元匯兌損失等影響，每股純益（EPS）3.06元。

緯創今年EPS成長主要動能包括AI伺服器系統（L10）出貨與營收年增逾一倍，因GB與VR將出貨約1.5萬櫃；AI伺服器零組件營收將年增至逾1,000億元，主要受惠於運算板（compute board）需求成長；交換器營收年增逾10倍至160~180億元；在通用伺服器需求較預期強勁下，上調今年EPS預估至13.9元、年增54%。

漢唐是台灣半導體大廠長期配合廠務的工程公司，客戶先進製程供不應求，近年於國內外續擴建新廠，國內部分，大客戶於新竹、台中、高雄持續建置2奈米及以下的先進製程，將挹注漢唐訂單能見度達2030年。

除此之外，美國AZ Fab21 P1已開始量產，預估P3也開始動工，而在對客戶調升價格後，美國廠建廠毛利率可望接近台灣的建廠。

展望2026年，台灣市場包含新竹、台中、高雄的建廠持續，此外，半導體封裝廠及記憶體大廠持續買入面板舊廠做改裝，漢唐有望受惠拆除工程案挹注，預估今年營收881.8億元、年增33.4%，稅後純益126.9億元、年增40%，EPS為66.6元。

緯創 漢唐 伺服器

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