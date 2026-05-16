聽新聞
0:00 / 0:00

全民權證／晶豪科 挑逾180天

經濟日報／ 記者黃彥宏整理

全球半導體庫存去化進入尾聲，利基型記憶體市況強勁復甦。晶豪科（3006）受惠於網通、車用及物聯網（IoT）三大領域需求全面回升，合約價重回上升軌道，法人看好其今年營運動能逐季攀升，產業後市展望樂觀。

法人表示，原廠近年產能向AI HBM集中，使傳統DRAM供給受限，推升晶豪科報價續航力。在基本面利多支撐下，晶豪科近期股價表現亮眼，成交量顯著放大，技術面呈現多頭排列，且股價創下波段新高，在昨（15）日大盤大幅回測的情況下，仍逆勢漲逾5％。

看好晶豪科後市爆發力的投資人，可挑選價外20％至價內10%、有效天期180天以上的認購權證參與行情。（永豐金證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

晶豪科 權證

延伸閱讀

全民權證／大立光 選逾90天

全民權證／華碩 挑價內外10%

全民權證／昇陽半 兩檔風光

期貨商論壇／南亞科期 有戲

相關新聞

亞翔、聖暉 權證選逾四個月

AI應用帶來高速運算與儲存需求，驅動半導體製程、先進封裝與資料中心的擴建潮，其中廠務、無塵室工程等業者包括亞翔（6139）、聖暉*（5536）將優先受惠，相關權證可留意布局時機。

緯創、漢唐 權證四檔閃金光

AI需求強勁，市場看好CSP業者今年資本支出將逾7,000億美元，緯創（3231）、漢唐（2404）等上下游供應鏈營運都將受惠，權證券商建議，可以利用價內外5%以內、有效天期三個月以上的認購權證，參與相關個股走勢。

全民權證／智邦 押價內外5%

智邦（2345）首季受惠美系客戶加速布建通用型與ASIC伺服器所需的800G產品出貨，及高階交換機多種方案開出且需快速供貨，動能將延續至年中，市場估毛利率增至18.5%，稅後純益74.6億元，每股純益（EPS）13.3元。

全民權證／京元電 兩檔搶鏡

京元電（2449）受惠CPU、ASIC客戶需求成長，台積電晶圓測試委外，以及智慧手機客戶需求提升，首季獲利表現優於預期。法人看好，新一代Rubin晶片架構更為複雜，功耗也提高，測試時間預計將較前一代提升，將帶動測試單價提升，有利京元電獲利表現。

全民權證／晶豪科 挑逾180天

全球半導體庫存去化進入尾聲，利基型記憶體市況強勁復甦。晶豪科（3006）受惠於網通、車用及物聯網（IoT）三大領域需求全面回升，合約價重回上升軌道，法人看好其今年營運動能逐季攀升，產業後市展望樂觀。

最牛一輪／鴻海給力 台新64雀躍

鴻海（2317）今年第1季毛利率、盈利率持續季增，美系大行預估第2季營收仍將季增15%、年增15%：展望全年營收，法人預估年增超過15%，能見度更清楚，主要因為AI伺服器與800G以上交換器出貨將呈倍數成長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。