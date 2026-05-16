全民權證／晶豪科 挑逾180天

全球半導體庫存去化進入尾聲，利基型記憶體市況強勁復甦。晶豪科（3006）受惠於網通、車用及物聯網（IoT）三大領域需求全面回升，合約價重回上升軌道，法人看好其今年營運動能逐季攀升，產業後市展望樂觀。

法人表示，原廠近年產能向AI HBM集中，使傳統DRAM供給受限，推升晶豪科報價續航力。在基本面利多支撐下，晶豪科近期股價表現亮眼，成交量顯著放大，技術面呈現多頭排列，且股價創下波段新高，在昨（15）日大盤大幅回測的情況下，仍逆勢漲逾5％。

看好晶豪科後市爆發力的投資人，可挑選價外20％至價內10%、有效天期180天以上的認購權證參與行情。（永豐金證券提供）

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