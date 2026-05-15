國際情勢風起雲湧 美股電子盤、台指期夜盤腿軟

台指期夜盤15日開盤時，在日盤賣壓渲洩暫告一段落中，以41,154點、上漲56點開出後，一度上衝至41,223點、上漲225點，但無奈在新任聯準會主席將上任、美長債應聲走高，美股電子盤跌勢擴大拖累中，行情由紅翻黑，最低來到40,577點、下跌421點，而截至晚間約21點，指數約在40,758點、下跌240點，高低震盪逾600點。

15日美股電子盤焦點，主要在於美國10年期公債殖利率站穩4.5%關卡，20年、30年則都突破5%大關，連帶日本30年期殖利率也升至4%、為1999年以來新高中，黃金重挫逾120美元、失守4,600美元關卡，銅、白銀也分別大跌4%、7%，加上中東緊張局勢似有升溫跡象，伊朗表示，伊朗正試圖維持停火、但也做好重返戰場準備，美國總統川普也放話，可以襲擊伊朗的橋樑和電力設施中，美股電子盤跌勢擴大，接近晚間21點，道瓊下跌一度逾450點、那斯達克則大跌逾500點，也拖累台期夜盤上半場走勢。

其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，來到2,240元、下跌15元附近遊走，電子期下跌0.89%，半導體期上漲0.04%，中型100期貨指數下跌0.97%。

台股15日盤面各類股漲少跌多，指數終場下跌579點，收41,016點，其中外資現貨賣超103.6億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少105口至50,963口；投信賣超13.4億元，自營商賣超249.4億元，三大法人合計賣超366.6億元。

市場專家建議，就技術面來說，15日台股早盤開高再創歷史新高，隨後獲利了結賣壓出籠，指數從上漲逾650點，盤中一度下跌超過700點，上下震幅近1,400點，終場收長黑K棒。本周台股高檔震盪過程中頻頻留上影線，最終卻收在本周低點，短線恐將進入震盪整理，不過反覆震盪似乎表示著台股創高過程中追價買盤謹慎、賣壓亦能夠獲得適度調節，市場保有居高思危的戒心，5月6日大量低點40,616點沒有失守前，多頭架構或將延續。