聽新聞
0:00 / 0:00
期交所調高華新科、元太、金居期貨保證金 延長信昌電保證金調整期
臺灣期貨交易所於5月18日調高華新科期貨（HBF）及元太期貨（NVF）保證金為現行所屬級距適用比例的1.5倍，調高金居期貨（PQF）保證金為現行所屬級距適用比例的2倍，並延長信昌電期貨（PKF）保證金調整期間至5月28日。
本次調高係華新科（2492）經證交所於5月14日公布為處置有價證券，元太（8069）及金居（8358）經櫃買中心於同日公布為處置有價證券，處置期間皆為5月15日至5月28日。期交所依規定自115年5月18日一般交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，於5月28日一般交易時段結束後恢復為調整前保證金。
本次延長調整期間係信昌電（6173）最近30個營業日內經櫃買中心5月14日再次公布為處置有價證券，處置期間為5月15日至5月28日，配合證券市場處置期間，原期交所5月12日公告調整信昌電期貨保證金為標的證券未經處置前2 倍的期間，延長至5月28日，該日一般交易時段結束後，恢復為5月13日調整前保證金。
參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。