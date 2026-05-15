期交所調高華新科、元太、金居期貨保證金 延長信昌電保證金調整期

臺灣期貨交易所於5月18日調高華新科期貨（HBF）及元太期貨（NVF）保證金為現行所屬級距適用比例的1.5倍，調高金居期貨（PQF）保證金為現行所屬級距適用比例的2倍，並延長信昌電期貨（PKF）保證金調整期間至5月28日。

本次調高係華新科（2492）經證交所於5月14日公布為處置有價證券，元太（8069）及金居（8358）經櫃買中心於同日公布為處置有價證券，處置期間皆為5月15日至5月28日。期交所依規定自115年5月18日一般交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，於5月28日一般交易時段結束後恢復為調整前保證金。

本次延長調整期間係信昌電（6173）最近30個營業日內經櫃買中心5月14日再次公布為處置有價證券，處置期間為5月15日至5月28日，配合證券市場處置期間，原期交所5月12日公告調整信昌電期貨保證金為標的證券未經處置前2 倍的期間，延長至5月28日，該日一般交易時段結束後，恢復為5月13日調整前保證金。

參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。