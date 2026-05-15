快訊

台灣恐迎挑戰？川習會落幕 國策院董事長分析「中共未來方向」吐憂心

老父遺囑土地全留小女兒沒用 踩這條法律紅線要吐回數百萬

聽新聞
0:00 / 0:00

期交所調高華新科、元太、金居期貨保證金 延長信昌電保證金調整期

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
臺灣期貨交易所。圖／聯合報系資料照片
臺灣期貨交易所。圖／聯合報系資料照片

臺灣期貨交易所於5月18日調高華新科期貨（HBF）及元太期貨（NVF）保證金為現行所屬級距適用比例的1.5倍，調高金居期貨（PQF）保證金為現行所屬級距適用比例的2倍，並延長信昌電期貨（PKF）保證金調整期間至5月28日。

本次調高係華新科（2492）經證交所於5月14日公布為處置有價證券，元太（8069）及金居（8358）經櫃買中心於同日公布為處置有價證券，處置期間皆為5月15日至5月28日。期交所依規定自115年5月18日一般交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，於5月28日一般交易時段結束後恢復為調整前保證金。

本次延長調整期間係信昌電（6173）最近30個營業日內經櫃買中心5月14日再次公布為處置有價證券，處置期間為5月15日至5月28日，配合證券市場處置期間，原期交所5月12日公告調整信昌電期貨保證金為標的證券未經處置前2 倍的期間，延長至5月28日，該日一般交易時段結束後，恢復為5月13日調整前保證金。

參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。

信昌電 期交所 元太

延伸閱讀

個股期搶手 成交暴增

期元大S&P黃金反1 ETF 12日起停止預收款券 但仍不能融資券交易

元太公告自結4月稅後純益11.72億元 EPS 1.02元

凌航上市滿6個月 15日起得融資券交易

相關新聞

期交所調高華新科、元太、金居期貨保證金 延長信昌電保證金調整期

臺灣期貨交易所於5月18日調高華新科期貨（HBF）及元太期貨（NVF）保證金為現行所屬級距適用比例的1.5倍，調高金居期貨（PQF）保證金為現行所屬級距適用比例的2倍，並延長信昌電期貨（PKF）保證金調整期間至5月28日。

5月電子期跌　金融期漲

台北股市今天下跌579.39點，收41172.36點。5月電子期收2657.70點，下跌49.30點，逆價差14.36點...

5月台股期指跌624點

台北股市今天終場跌579.39點，收41172.36點。5月台指期以41012點作收，下跌624點，與現貨相較，逆價差1...

元太、上銀 權證瞄準100天

台股近來高檔震盪，盤面輪動快速，在經過各族群的輪番上漲後，近日買盤開始湧向新興的「外資升價股」，特別是外資大升目標價的個股，如昨（14）日的元太（8069）、上銀（2049）紛紛大漲攀上波段高峰，表現強勢。

金像電、景碩 權證四檔靚

AI伺服器、高速傳輸與高階交換器需求持續升溫，帶動PCB產業迎來新一波成長動能，其中金像電（2368）、景碩（3189）受惠高階ABF載板、AI伺服器與高速運算應用需求擴大，營運展望受到市場關注，相關權證可布局。

全民權證／華碩 挑價內外10%

華碩（2357）昨（14）日漲2.4%至679元。法人看好華碩高階PC產品占比持續擴大，加上斬獲輝達下世代伺服器產品客戶新增訂單，對其維持「買進」評等，目標價上調至785元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。