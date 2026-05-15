5月電子期跌　金融期漲

台股近來高檔震盪，盤面輪動快速，在經過各族群的輪番上漲後，近日買盤開始湧向新興的「外資升價股」，特別是外資大升目標價的個股，如昨（14）日的元太（8069）、上銀（2049）紛紛大漲攀上波段高峰，表現強勢。

2026-05-15 00:39