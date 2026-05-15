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5月電子期跌　金融期漲

中央社／ 台北15日電

台北股市今天下跌579.39點，收41172.36點。5月電子期收2657.70點，下跌49.30點，逆價差14.36點；5月金融期收2519點，上漲1.80點，逆價差10.76點。

5月電子期以2657.70點作收，下跌49.30點，成交410口。6月電子期以2680點作收，下跌44.25點，成交7口。

電子現貨以2672.06點作收，下跌43.22點；5月電子期貨與現貨相較，逆價差14.36點。

5月金融期以2519點作收，上漲1.80點，成交507口。6月金融期以2534點作收，上漲3.40點，成交12口。

金融現貨以2529.76點作收，上漲8.44點；5月金融期貨與現貨相較，逆價差10.76點。實際收盤價以期交所公告為準。

逆價差 電子期 金融期

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