期貨商論壇／南亞科期 有戲

AI需求持續擴張下，整體記憶體市況擺脫谷底，相關族群後市表現受到市場高度關注，投資人可留意南亞科期（CYF）相關操作機會。

三星電子勞資協商破裂，市場憂心記憶體供給恐再度收緊，也牽動全球DRAM與NAND Flash報價走勢。隨著全球最大電子產品批發零售市場、大陸深圳華強北最新報價出現明顯反彈，市場預期後續不排除掀起追價與搶貨潮，終結近期記憶體價格連番走跌局面，其中DDR4 8Gb顆粒價格單周更急漲20%，成為市場焦點。

DDR4目前仍是台灣記憶體廠最主要出貨產品，華強北最新報價不僅止跌，甚至出現明顯彈升，也被市場視為台廠營運與報價轉佳的重要訊號。據大陸記憶體市調網站China Flash Market（CFM）資料，本周DDR4 8Gb 3200現貨價格已升至18美元，單周漲20%，成近期漲勢最凌厲產品之一。

除DRAM報價回穩外，先前持續疲弱的儲存型快閃記憶體（NAND Flash）也出現止跌跡象。包括1Tb QLC、1Tb TLC以及512Gb TLC等主流晶圓產品價格全面轉為持平，顯示市場原先瀰漫跌價壓力已明顯放緩。

另方面，AI伺服器帶動的高階記憶體需求依舊強勁，伺服器用DDR5價格持續走高。據最新報價顯示，DDR5 RDIMM 64GB價格已達1,350美元，月漲幅達11%；96GB產品價格也同步上揚10%，反映AI伺服器、高速運算與高頻寬記憶體（HBM）需求仍維持強勢成長。（群益期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）