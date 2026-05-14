聽新聞
0:00 / 0:00

期貨商論壇／道瓊期 短線操作

經濟日報／ 記者崔馨方整理

期交所發行的美國道瓊期貨（UDF）與美國道瓊連動性高，可說是無縫接軌，加上市場量能充裕，以及流動性佳的特性，且跳動每點僅新台幣20元，是參與道瓊指數的好商品，目前短線投資可考慮美國道瓊期貨。

台新期貨表示，美股連兩個交易日消化美國4月通膨數據，12日公布的消費者物價指數（CPI）月增0.6%、年增3.8%，高於市場預期的3.7%；美國4月生產者物價指數（PPI）再報月增1.4%、年增6%，同樣高於預估，兩項數據接連偏熱，市場對聯準會利率路徑轉趨審慎，也使高評價成長股再度面臨通膨與利率的雙重檢驗。

然而，儘管兩天接連公布的CPI與PPI雙雙走高，但美股沒有轉弱跡象，反而還是由大型科技與半導體領軍，標普500指數和那斯達克指數續創新高，但道瓊工業指數小幅收黑，說明盤面其實出現分化，資金更集中往AI概念股與半導體主軸靠攏。

從技術面看，美股四大指數13日皆位於所有均線之上，顯示多方架構明確，只是目前指數位皆已高，短線波動勢必放大，追價意願也可能轉趨保守。換言之，現階段較像偏多格局下的高檔震盪，而非毫無雜音的上攻。

由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（台新期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

道瓊 道瓊指數 美股

延伸閱讀

通膨壓力爆表 台指期夜盤上半場紅翻黑

股票型 ETF 資金追著跑

美股早盤／通膨升溫！3大指數漲跌互見 黃仁勳隨川普訪中激勵科技股

4月CPI年增3.8％ 3年新高 伊戰衝擊漲幅超預期

相關新聞

台指期 外資減碼空單

股期雙市昨（14）日同步收漲，現貨指數漲377點，收41,751點；台指期則漲154點至41,602點，逆價差達149.75點。期貨分析師提醒，台指期有機會維持高檔震盪偏多格局，需留意短線震盪，嚴格設定停損以控管風險。

元太、上銀 權證瞄準100天

台股近來高檔震盪，盤面輪動快速，在經過各族群的輪番上漲後，近日買盤開始湧向新興的「外資升價股」，特別是外資大升目標價的個股，如昨（14）日的元太（8069）、上銀（2049）紛紛大漲攀上波段高峰，表現強勢。

金像電、景碩 權證四檔靚

AI伺服器、高速傳輸與高階交換器需求持續升溫，帶動PCB產業迎來新一波成長動能，其中金像電（2368）、景碩（3189）受惠高階ABF載板、AI伺服器與高速運算應用需求擴大，營運展望受到市場關注，相關權證可布局。

全民權證／華碩 挑價內外10%

華碩（2357）昨（14）日漲2.4%至679元。法人看好華碩高階PC產品占比持續擴大，加上斬獲輝達下世代伺服器產品客戶新增訂單，對其維持「買進」評等，目標價上調至785元。

全民權證／昇陽半 兩檔風光

昇陽半導體（8028）基本面迎來強勁成長動能，法人預估營收與獲利將連年高速成長，激勵昨（14）日股價開高走高，午盤時亮燈強鎖漲停，漲停價261.5元創下歷史新高紀錄，表現相當亮麗搶眼。

全民權證／大立光 選逾90天

大立光（3008）受惠iPhone 17系列銷售亮麗，加上市場對於新切入矽光子CPO領域有所期待，近期外資密集回補，股價啟動補漲。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。