期貨商論壇／道瓊期 短線操作

期交所發行的美國道瓊期貨（UDF）與美國道瓊連動性高，可說是無縫接軌，加上市場量能充裕，以及流動性佳的特性，且跳動每點僅新台幣20元，是參與道瓊指數的好商品，目前短線投資可考慮美國道瓊期貨。

台新期貨表示，美股連兩個交易日消化美國4月通膨數據，12日公布的消費者物價指數（CPI）月增0.6%、年增3.8%，高於市場預期的3.7%；美國4月生產者物價指數（PPI）再報月增1.4%、年增6%，同樣高於預估，兩項數據接連偏熱，市場對聯準會利率路徑轉趨審慎，也使高評價成長股再度面臨通膨與利率的雙重檢驗。

然而，儘管兩天接連公布的CPI與PPI雙雙走高，但美股沒有轉弱跡象，反而還是由大型科技與半導體領軍，標普500指數和那斯達克指數續創新高，但道瓊工業指數小幅收黑，說明盤面其實出現分化，資金更集中往AI概念股與半導體主軸靠攏。

從技術面看，美股四大指數13日皆位於所有均線之上，顯示多方架構明確，只是目前指數位皆已高，短線波動勢必放大，追價意願也可能轉趨保守。換言之，現階段較像偏多格局下的高檔震盪，而非毫無雜音的上攻。

由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（台新期貨提供）

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