台指期 外資減碼空單

股期雙市昨（14）日同步收漲，現貨指數漲377點，收41,751點；台指期則漲154點至41,602點，逆價差達149.75點。期貨分析師提醒，台指期有機會維持高檔震盪偏多格局，需留意短線震盪，嚴格設定停損以控管風險。

台指期昨日呈現開高震盪格局，早盤一度大漲近800點，突破42,000點整數關卡，不過高檔獲利了結賣壓出籠，使指數漲幅收斂，終場上漲154點，以小黑K作收。台新期貨看好，目前指數持續於短期均線附近震盪，雖未進一步創高，但多方架構仍未改變。在月線等重要支撐未失守前，後市仍有機會續向上攻高。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少460口至7,330口，其中外資淨空單減少1,692口至51,068口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少47口至2,908口。

選擇權未平倉量部分，5月買權最大OI落在48,300點，賣權最大OI落在35,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.69下降至1.62。VIX指數上升1.12至39.33。外資台指期買權淨金額1.1億元 ; 賣權淨金額1.17億元。

永豐期貨表示，川習會成近日全球市場焦點，資金明顯提前押注美中關係短線降溫，帶動亞洲科技股與半導體族群走強。不過，市場真正交易的並非「中美和解」，而是「衝突不再升級」的預期。

從目前外媒釋出的訊號來看，雙方談判重點聚焦關稅、稀土及AI晶片限制。若美中關係未來由對抗轉向有限合作，台灣原本享有的地緣政治溢價，可能面臨重新定價。尤其半導體戰略價值若不再如過去兩年般極端，外資對台股估值邏輯也可能隨之調整。

值得注意的是，美國目前對這場會談的需求，可能比市場預期更高。在高利率壓力、通膨與債務問題持續干擾下，白宮已缺乏全面升高對中衝突的空間。尤其川普若希望在期中選舉前穩住選情，更需要先穩定金融市場與企業信心。