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台指期 外資減碼空單

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
台股示意圖。 記者曾吉松／攝影
台股示意圖。 記者曾吉松／攝影

股期雙市昨（14）日同步收漲，現貨指數漲377點，收41,751點；台指期則漲154點至41,602點，逆價差達149.75點。期貨分析師提醒，台指期有機會維持高檔震盪偏多格局，需留意短線震盪，嚴格設定停損以控管風險。

台指期昨日呈現開高震盪格局，早盤一度大漲近800點，突破42,000點整數關卡，不過高檔獲利了結賣壓出籠，使指數漲幅收斂，終場上漲154點，以小黑K作收。台新期貨看好，目前指數持續於短期均線附近震盪，雖未進一步創高，但多方架構仍未改變。在月線等重要支撐未失守前，後市仍有機會續向上攻高。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少460口至7,330口，其中外資淨空單減少1,692口至51,068口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少47口至2,908口。

選擇權未平倉量部分，5月買權最大OI落在48,300點，賣權最大OI落在35,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.69下降至1.62。VIX指數上升1.12至39.33。外資台指期買權淨金額1.1億元 ; 賣權淨金額1.17億元。

永豐期貨表示，川習會成近日全球市場焦點，資金明顯提前押注美中關係短線降溫，帶動亞洲科技股與半導體族群走強。不過，市場真正交易的並非「中美和解」，而是「衝突不再升級」的預期。

從目前外媒釋出的訊號來看，雙方談判重點聚焦關稅、稀土及AI晶片限制。若美中關係未來由對抗轉向有限合作，台灣原本享有的地緣政治溢價，可能面臨重新定價。尤其半導體戰略價值若不再如過去兩年般極端，外資對台股估值邏輯也可能隨之調整。

值得注意的是，美國目前對這場會談的需求，可能比市場預期更高。在高利率壓力、通膨與債務問題持續干擾下，白宮已缺乏全面升高對中衝突的空間。尤其川普若希望在期中選舉前穩住選情，更需要先穩定金融市場與企業信心。

台指期 未平倉 短期均線

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元太、上銀 權證瞄準100天

台股近來高檔震盪，盤面輪動快速，在經過各族群的輪番上漲後，近日買盤開始湧向新興的「外資升價股」，特別是外資大升目標價的個股，如昨（14）日的元太（8069）、上銀（2049）紛紛大漲攀上波段高峰，表現強勢。

金像電、景碩 權證四檔靚

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全民權證／昇陽半 兩檔風光

昇陽半導體（8028）基本面迎來強勁成長動能，法人預估營收與獲利將連年高速成長，激勵昨（14）日股價開高走高，午盤時亮燈強鎖漲停，漲停價261.5元創下歷史新高紀錄，表現相當亮麗搶眼。

全民權證／大立光 選逾90天

大立光（3008）受惠iPhone 17系列銷售亮麗，加上市場對於新切入矽光子CPO領域有所期待，近期外資密集回補，股價啟動補漲。

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