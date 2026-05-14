川習會送大禮？美股電子盤、台指期夜盤上半場走揚

台指期夜盤14日開盤時，在美科電子盤反彈帶動中，以41,754點、上漲118點開出後，雖一度壓回至41,713點、僅上漲77點，但在市場關注川習會成果之際，美國率先批准向阿里巴巴等10家中國大陸企業出售H200晶片，輝達（NVIDIA）上漲，帶動那斯達克電子盤走勢中，台指期夜盤也再次向42K發起挑戰，截至晚間近21點，指數約在41,885點、漲249點，高低震盪逾400點。

美股電子盤14日焦點，主要在於川習會，在期待雙方可以就晶片議題、中國大陸向美國購買波音客機與農產品商機等議題上，可以傳出好消息之際，外電率先傳出，美國已允許阿里巴巴、字節跳動、騰訊和京東在內的10家大陸企業購買輝達H200晶片，且聯想與富士康等分銷企業也能購買之下，輝達電子盤股價應聲反彈逾2%，道瓊電子盤一度上漲逼近400點，也激勵台指期夜盤上半場走勢。此次與川普隨行的美企，包括蘋果庫克、輝達黃仁勳、特斯拉馬斯克等。

其中，台積電期夜盤在晚間約近21點時，來到2,270元、上漲5元附近游走，電子期上漲0.52%，半導體期上漲0.14%，中型100期貨指數上漲0.38%。

台股14日指數終場上漲377點，收41,751點，外資現貨買超45.4億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少1,692口至51,068口；投信買超142.4億元，自營商賣超12.6億元，三大法人合計買超175.2億元。

市場專家建議，就技術面來說，台股14日雖留下450點的長上影線，但收復5日線，不過成交量萎縮，連續兩天低於5日均量，買盤追價力道不足，短線將持續維持高檔震盪，待量能回升才有利多頭上攻，波段支撐暫看10日線。

永豐期貨表示，川習會成為14日全球市場焦點，資金明顯提前押注美中關係短線降溫，帶動亞洲科技股與半導體族群走強。不過，市場真正交易的並非「中美和解」，而是「衝突不再升級」的預期。

從目前外媒釋出的訊號來看，雙方談判重點聚焦關稅、稀土及AI晶片限制。美方希望穩定供應鏈與壓抑通膨，中方則爭取出口與科技產業的喘息空間，因此此次會談更偏向經濟層面的「停火談判」，而非政治立場的根本轉變。

另一方面，市場也開始出現另一種聲音。若美中關係未來由對抗轉向有限合作，台灣原本享有的地緣政治溢價，可能面臨重新定價。尤其半導體戰略價值若不再如過去兩年般極端，外資對台股的估值邏輯也可能隨之調整。

值得注意的是，美國目前對這場會談的需求，可能比市場預期更高。在高利率壓力、通膨與債務問題持續干擾下，白宮已缺乏全面升高對中衝突的空間。尤其川普若希望在期中選舉前穩住選情，更需要先穩定金融市場與企業信心。