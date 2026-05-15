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全民權證／華碩 挑價內外10%

經濟日報／ 記者崔馨方整理

華碩（2357）昨（14）日漲2.4%至679元。法人看好華碩高階PC產品占比持續擴大，加上斬獲輝達下世代伺服器產品客戶新增訂單，對其維持「買進」評等，目標價上調至785元。

華碩首季受惠於三大利多帶動營運，包括消費者預期PC價格調漲，提前拉貨效應浮現，加上漲價策略陸續啟動，帶動系統事業群營收年增20%；伺服器部門受惠AI伺服器機櫃於新客戶放量出貨，整體營收大增近三倍；華碩ROG電競品牌穩固市場市占，成功抵禦記憶體價格壓力。

權證發行商建議，可挑選華碩相關認購權證進行布局。挑選標準則以價內外10%以內、剩餘天數90天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（國泰證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

華碩 權證 營收

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