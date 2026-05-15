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全民權證／昇陽半 兩檔風光
昇陽半導體（8028）基本面迎來強勁成長動能，法人預估營收與獲利將連年高速成長，激勵昨（14）日股價開高走高，午盤時亮燈強鎖漲停，漲停價261.5元創下歷史新高紀錄，表現相當亮麗搶眼。
法人指出，隨台積電先進製程大舉擴產，推升再生晶圓用量持續提升，加上自動化效益顯現、晶圓薄化業務轉佳、及擴產效益浮現，預估昇陽半導體2025至2027年營收年複合成長率將達32%。
EPS方面，法人估計將由去年的4.32元大增至今年的7.41元，明年再增至10.13元，因此目標價看325元。權證發行商建議，可挑選價內外5%內，距到期日超過四個月的相關認購權證進行布局。（元大證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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