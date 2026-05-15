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全民權證／大立光 選逾90天

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

大立光（3008）受惠iPhone 17系列銷售亮麗，加上市場對於新切入矽光子CPO領域有所期待，近期外資密集回補，股價啟動補漲。

法人分析，蘋果上季財報繳出優於預期成績單，主因在於搭載強大處理器的iPhone 17系列成功吸引用戶回流，而新機光學鏡頭規格持續升級，將有利高階鏡頭龍頭大立光穩定出貨規模及產品組合優化。

大立光先前宣布FAU將成為手機鏡頭外的主要發展業務，降低生產成本，加上透過自研設備建立競爭對手難以複製的參數護城河，擺脫手機市場紅海、重回高毛利成長軌道。

權證發行商建議，可買進價內外15%內、距到期日90天以上的相關認購權證。（台新證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

大立光 iPhone 處理器

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