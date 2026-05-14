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5月電子期漲 金融期跌
台北股市今天上漲377.25點，收41751.75點。5月電子期收2706.20點，上漲16.20點，逆價差9.08點；5月金融期收2517.20點，下跌19點，逆價差4.12點。
5月電子期以2706.20點作收，上漲16.20點，成交326口。6月電子期以2724.25點作收，上漲25.90點，成交2口。
電子現貨以2715.28點作收，上漲32.57點；5月電子期貨與現貨相較，逆價差9.08點。
5月金融期以2517.20點作收，下跌19點，成交252口。6月金融期以2549.20點作收，持平，成交2口。
金融現貨以2521.32點作收，下跌9.71點；5月金融期貨與現貨相較，逆價差4.12點。實際收盤價以期交所公告為準。
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