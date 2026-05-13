通膨壓力爆表 台指期夜盤上半場紅翻黑

台指期夜盤13日開盤時，在美科技股電子盤反彈帶動中，以41,499點、上漲51點開出後，一度上衝至41,650點、上漲202點，雖美國總統川普晚間已抵達北京、市場看好川習會效益，但在美國最新公布的PPI遠超出預期，通膨壓力爆表中，行情呈直線下墜走勢，最低來到41,204點，截至晚間約21點，指數約在41,301點、下跌147點，高低震盪逾400點。

13日美股電子盤焦點，一方面在於川普已在晚間抵達北京，隨行包括特斯拉執行長馬斯克、蘋果執行長庫克、波音執行長歐特柏格、輝達執行長黃仁勳等巨頭，在川普指出，在川習會中，將提出「從未見過或聽過任何比這個構想更有利於美中兩個不可思議國家的主意！」，市場預期將為輝達等企業帶來重大業績突破中，美股電子盤反彈，另一方面，在晚間20點30分美國公布最新4月PPI數據，年增6%、為2022年12月以來新高，高於市場預期的4.9%，月增1.4%，為2022年3月以來新高，高於市場預期的0.5%，核心PPI也都高於前值與預期，顯示中東戰事帶來的通膨壓力爆表中，美元、美國10年期公債殖利率反彈，道瓊、那斯達克等電子盤出現跌勢擴大、漲幅收斂走勢中，也拖累台指期夜盤在上半場的走勢。

其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，來到2,220元、下跌5元附近遊走，電子期下跌0.43%，半導體期上漲0.57%，中型100期貨指數下跌0.31%。

台股13日盤面各類股漲少跌多，指數終場下跌523點，收41,374點，其中，外資現貨賣超434.2億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少312口至52,760口；投信買超256.4億元，自營商賣超302.6億元，三大法人合計賣超480.5億元。

市場專家建議，就技術面來說，13日台股受費半指數漲多拉回，再加上台股與中長期均線乖離過大影響，大盤跳空下跌失守5日均線，所幸回測10日均線有守，最後留下360點下影線，接下來14日須關注短多是否能表態拉出長紅收復5日均線，否則短線恐將持續測試10日線支撐，倘若進一步跌破10日均線，但下檔只要守住大量紅K低點40,616點，波段漲勢仍可延續。