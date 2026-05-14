全民權證／世界 鎖定逾90天

世界（5347）第1季營運受惠面板驅動IC需求回升，相關營收季增3%，小尺寸面板驅動IC營收季增25%，毛利率29.3%，因稅率低於預期，稅後純益21.6億元、季增29.9%，每股純益（EPS）1.22 元，營運淡季不淡。

展望第2季營運，伺服器與手機電源管理產品需求增加，0.25μm製程營收比重將提升，且ASP季增約3%，市場上調整體出貨量至72.8萬片8吋晶圓、季增13%中，市場上修單季營收至145.33億元、季增16%，稼動率由原先預期的81%上調至87%，毛利率調高至32.4%，稅後純益29.9億元、季增38.2%，EPS 1.6元，營運加速回溫。權證券商建議，看好個股後市投資人，可利用價外20%至價內10%、有效天期90天期以上商品介入。（永豐金證券提供）

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