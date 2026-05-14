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全民權證／聖暉 二檔馬力足

經濟日報／ 記者高瑜君整理

無塵室整合工程大廠聖暉*（5536）第1季合併營收116億元，年增36％，稅後歸屬母公司業主純益15.8億元，年增146％，每股純益（EPS）12.76元，年增146％，第1季營收、獲利表現皆改寫歷年同期新高。主要受惠半導體、AI資料中心、高科技電子等客戶建廠與擴產需求。

法人認為，AI應用帶來的高速運算與儲存需求，將進一步驅動半導體製程、先進封裝與資料中心的擴建潮，聖暉*將持續把握這波產業結構轉型的契機，以在地化經驗、跨國專案實績及完整的工程技術基礎，深化與全球大廠的策略合作關係。權證券商建議，看好聖暉*後市股價表現的投資人，可買進價內外15%以內、距離到期日180天以上認購權證，參與這波偏多行情。（兆豐證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

聖暉 營收 半導體

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