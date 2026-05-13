台指期 偏多格局不變

台股昨（13）日震盪盤軟，終場收在41,374點，下跌523點；台指期下跌235點、至41,469點，正價差為94.5點。期貨商表示，目前台指期回測10日線有守，且所有均線維持向上走升，多方架構未遭到破壞，因此維持偏多看待不變。

台指期淨部位方面，三大法人昨日淨空單減少801口至7,790口，其中外資淨空單減少312口至52,760口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少543口至2,955口。

台新期貨認為，台指期昨日開低震盪，早盤賣壓沉重，跌幅一度超過700點、跌破41,000點關卡，不過逢低買盤踴躍，終場指數跌幅收斂、以小紅K棒作收、結束日K連三黑。目前指數回測10日線有守，且所有均線維持向上走升，多方架構未遭到破壞，因此維持偏多看待不變。

從短線結構來看，指數目前仍屬高檔整理格局，盤中雖有買盤承接，但42,000點關卡反壓仍待化解。權王台積電（2330）維持相對穩定，持續提供指數支撐，不過聯發科（2454）回檔，也反映權值股走勢分歧、資金輪動速度加快。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，昨日5月買權最大OI落在48,300點，賣權最大OI落在35,000點；5月第三周周五結算的買權最大OI落在46,200點，賣權最大OI落在35,000點。

整體來說，現在市場短線關鍵聚焦川習會，因為目前全球資金都在等中美關係下一步方向，接下來觀察重點，第一是正價差能不能持續擴大並穩定維持，第二是川習會前外資期貨空單有沒有開始明顯回補，如果這兩個條件同步出現，那這波不排除還有再挑戰前高的機會。