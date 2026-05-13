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5月電子期跌 金融期漲

中央社／ 台北13日電

台北股市今天下跌523.82點，收41374.50點。5月電子期收2690點，下跌19.65點，正價差7.29點；5月金融期收2536.20點，上漲25.60點，正價差5.17點。

5月電子期以2690點作收，下跌19.65點，成交196口。6月電子期以2692.05點作收，下跌24.35點，成交2口。

電子現貨以2682.71點作收，下跌41.10點；5月電子期貨與現貨相較，正價差7.29點。

5月金融期以2536.20點作收，上漲25.60點，成交336口。

金融現貨以2531.03點作收，上漲24.71點；5月金融期貨與現貨相較，正價差5.17點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期 台北

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4月營收出爐，科技股再度獨領風騷，市場尤為關注千金股表現，畢竟股價登高還是要有基本面當底氣，也攸關後續能否引領台股持續創高。然而，多數投資人買賣高價股恐較為吃力，可透過相關權證以小搏大，惟需靈活操作並控管風險。

智邦、群聯 四檔強強滾

千金股向來是市場關鍵的多空風向球。由於基本面亮眼，伴隨著高估值，往往吸引市場買盤大舉追捧，推動股價勢盛。如昨（12）日盤中，網通大廠智邦（2345）最高創下2,695元歷史新高，群聯（8299）也改寫2,860元新紀錄。

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