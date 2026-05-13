亞德客利多 押長天期

亞德客-KY（1590）受惠人工智慧帶動企業營運擴散，今年來營運表現強勁，第1季每股純益（EPS）13.35元，公司也將配息率提高至50%以上，今年配息率更達68%。由於行業景氣回溫伴隨公司營運穩健成長，法人再度上調其評價。

亞德客-KY主要從事氣動控制元件、氣動執行元件、氣源處理元件及氣動輔助元件的研發、生產及銷售，屬電機機械產業。公司表示，截至4月底，「已接單尚未出貨」金額再次創下公司歷史新高，意味著5月的出貨動能具備高度透明度與成長潛力。

法人表示，亞德客第2季將進入營運最高峰，4月出貨量又再高於預期，預估第2季營收與營業利益率將來到歷史新高。電子業客戶中，約有25~30%與手機應用相關，預估今年電子業可成長雙位數；電池產業今年也可望有雙位數的成長；汽車產業市占率僅10%，在市占率提升下，預估營收可雙位數成長；傳統行業持續有新設備取代舊設備的獎勵措施，預期今年仍可正增長。

半導體類氣動元件今年下半年新規格上市，明（2027）年下半年以後將有明顯營收貢獻。其中，中國大陸半導體設備行業持續進行國產化政策，客戶找亞德客買氣動元件，2025年每個月人民幣500萬元營收，全年約人民幣6,000萬元，今年3月營收增加至人民幣800萬元。

新規格需要兩年時間開發驗證，亞德客下半年有新規格產品驗證並上市，一般而言，產品上市一年才會有明顯營收貢獻，因此預估明年下半年或2028年將明顯貢獻營收。

權證發行商建議，看好亞德客-KY後市表現的投資人，可挑選價內外5%以內、有效天期90天以上的商品入手。