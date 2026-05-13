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全民權證／瑞鼎 瞄準逾100天
瑞鼎（3592）第1季雖然整體營收不如預期，但因大尺寸面板驅動IC及車載工控應用需求帶動，加上車載與工控應用驅動IC成長貢獻，讓營運在傳統淡季中仍能呈現溫和成長。法人對第2季看法也審慎樂觀。
法人表示，瑞鼎第1季合併營收54.4億元，季增2.7％，年減6.7％，毛利率28.6％，季減0.4％，年減0.9％；稅後純益2.9億元，季減8％，年減36.9％，每股純益（EPS）3.82元。展望後市，從產品別來看，OLED DDI將明顯季增，LDDI、車載工控則小幅成長，雖然今年下半年終端需求能見度低，但整體營運動能有撐。
權證券商建議，看好瑞鼎後市股價表現的投資人，可挑選價外20%至價內10%，有效天期100天以上的商品介入。（永豐金證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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