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全民權證／矽力 二檔閃金光
矽力*-KY（6415）第2季受惠車載與伺服器相關產品帶動，營運可期。法人表示，由於車載、AI資料中心等需求回溫，2026年單季獲利呈逐季改善態勢，第2季預期優於第1季，部分法人樂觀預估全年EPS有機會挑戰12至15元。
針對製造成本上升的議題，隨中國大陸晶圓廠先行漲價，矽力也針對部分產品與客戶進行價格協議，且隨產品線多元，使整體製造成本揚升的壓力較台系同業輕，加上公司第四代製程平台逐步放量，也對毛利率持穩有幫助，市場上修今年營運預估，看好全年營收226.9億元、年增20.6%，毛利率52.2%，稅後純益37.5億元、年增52%，EPS 12.6元。
權證券商建議，看好矽力*-KY後市的投資人，可利用價內外15%以內、有效天期150天以上的商品介入。（凱基證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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