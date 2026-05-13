全民權證／聯電 選價內外10%

股價再次重回百元價位的聯電（2303），受惠與英特爾合作、以及成熟製程漲價等題材發酵，股價自4月以來即強勢表態，昨（12）日開高走高，午盤亮燈強鎖漲停，漲停價104.5元攀26年來波段高峰。

法人指出，聯電近期利多題材紛呈，除與英特爾合作、市場預期漲價5~15%外，還有實施庫藏股護盤、未來朝向先進封裝與矽光子發展等，激勵市場買盤大舉蜂擁而入，推升股價亮燈漲停表現亮眼。

隨內外資法人紛紛上調獲利預期，聯電目標價也同步上移，目前以群益投顧的120元最高，其餘目標價均已被超越。權證發行商建議，看好聯電後市股價表現的投資人，可挑選價內外10%內，距到期日超過六個月的相關認購權證進行布局。（群益金鼎證券提供）

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