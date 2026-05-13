智邦、群聯 四檔強強滾

千金股向來是市場關鍵的多空風向球。由於基本面亮眼，伴隨著高估值，往往吸引市場買盤大舉追捧，推動股價勢盛。如昨（12）日盤中，網通大廠智邦（2345）最高創下2,695元歷史新高，群聯（8299）也改寫2,860元新紀錄。

智邦受惠於800G交換器需求成長以及ASIC產品出貨，推動4月營收達273.6億元，創下歷史新高紀錄。展望後市，法人預期，智邦後續營收仍將逐步走升，1.6T交換器可望於下半年開始出貨，進一步帶動營運表現。

法人對智邦後市營收看法樂觀，其中，外資大和資本認為，智邦未來獲利將連年大幅成長，2026至2028年每股純益（EPS）分別預估為66.79元、92.06元、139.38元。基於獲利動能強勁，因此建議「買進」，目標價也大升至3,222元，居內外資最高。

記憶體模組與控制器大廠群聯，受惠AI需求強勁，尤其推論AI帶動存儲需求大幅成長，使得首季EPS達68.8元，大幅優於市場預期，激勵昨日盤中股價一度衝上2,860元，終場收在2,725元，盤中及收盤價格皆同寫歷史新猷。

展望後市，法人認為，伴隨AI需求持續強勁，預估第2季獲利還將續創新高，宏遠投顧估群聯2026年EPS將上看422元水準，是目前法人圈最高。目標價則以兆豐投顧與華南投顧同給4,000元最高，預估後市股價還有持續上漲的空間。

權證發行商建議，看好智邦、群聯等千金股後市股價表現的投資人，可挑選相關連結的認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數超過五個月以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。