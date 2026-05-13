川湖、信驊 認購搶鏡

今日主題 4月營收出爐，科技股再度獨領風騷，市場尤為關注千金股表現，畢竟股價登高還是要有基本面當底氣，也攸關後續能否引領台股持續創高。然而，多數投資人買賣高價股恐較為吃力，可透過相關權證以小搏大，惟需靈活操作並控管風險。

台股多頭氣盛，千金股檔數也持續增加，在4月營收公布之後，川湖（2059）、信驊（5274）等營收創新高的千金股與萬金股成為台股多頭的領頭羊，投資人可透過資金門檻低的相關權證操作，擴大槓桿效獲利之餘，也能適度控管風險。

川湖4月營收月增35%、年增79%，成長強勁主因AWS T3 AI伺服器開始放量，通用伺服器需求續強，因此，市場上修第2季營收預估至74.4億元，季增37%、年增76%，毛利率77.8%，預估稅後純益42.7億元，每股純益（EPS）達44.7元。

由於川湖目前在GB系列AI伺服器與ASIC AI伺服器滑軌市占率達80%以上，最大的護城河來自於強大的客製化研發能力與深厚的專利布局，市場上調全年營收預估至287億元，年增64%，毛利率77.5%，稅後純益168億元，年增71% ，EPS上看175.9元。

信驊專營遠端管理晶片，伺服器管理晶片營收比重約大於90%，隨過往瑞薩退出Purley平台，以及信驊2016年購併Emulex後，成為全球伺服器管理晶片龍頭廠，全球市占率約70~80%。

展望第2季營運，因載板價格攀升，因此，AST2600可望漲價低雙位數幅度，並能進行轉嫁，維持毛利率水準，市場預估單季營收36億元，季增14.4%、年增60.3%，毛利率68.5%，稅後純益16.9億元，季增25%、年增116%，每股純益44.8元。

市場看好信驊營運向上態勢不變，主要因今年前三季接單已滿，目前僅能待第4季視BT載板供給而定，或有機會能承接更多訂單，下半年營運將優於上半年；市場預估今年營收146.2億元、年增61%，毛利率68.3%，稅後純益67.1億元、年增64%，EPS上修至177.5元。

權證發行商建議，看好營收創高的千金股與萬金股，如川湖、信驊等後市表現的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期150天以上的商品靈活操作。