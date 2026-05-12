是誰在殺？ 台指期夜盤上半場再下挫

台指期夜盤12日開盤時，在美科技股電子盤疲弱拖累中，以41,600點、下跌104點開出後，在疑有特定賣盤殺出中，指數一路探底，最低來到41,238點，大跌466點、跌幅1%，一度超過美科技股電子盤跌幅，幸賴美國4月CPI公布後，跌幅逐步收斂，截至晚間約21點，指數約在41,414點、下跌290點。

12日美股電子盤焦點，一方面在於美伊和談蒙塵，國際油價持續反彈，WTI重返100美元關卡，拖累道瓊、那斯達克、標普電子盤同步下跌，另一方面，在中東緊張情勢中，美國晚間公布的4月CPI，年增3.8%，為2025年9月以來新高，預期年增3.7%，前值年增3.3%，月增0.6%，符合預期，核心CPI年增2.8%，預期年增2.7%，前值年增2.6%，月增0.4%，預期增長0.3%中，美股電子盤跌勢收斂，美元、美國10年期公債殖利率反彈，黃金、虛擬貨幣走跌，也左右台指期夜盤在上半場的走勢。

其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，來到2,215元、下跌35元附近游走，電子期下跌1.07%，半導體期下跌1.10%，中型100期貨指數上漲0.02%。

台股12日盤面各類股漲跌互見，指數終場上漲108.26點，收41,898.32點，其中，外資現貨賣超304.9億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少1,153口至53,072口；投信買超384.4億元，自營商賣超206.6億元，三大法人合計賣超127.1億元。

市場專家建議，就技術面來說，12日台股早盤開高後賣壓湧現，成交金額放大過速，指數一度震盪拉回由紅翻黑下跌逾300點，但逢低買盤意願強，指數很快回到平盤附近整理，且量能獲得控制，價格力守均線支撐，下半場盤中創42,253點歷史新高。近期台股創高過程中追價買盤謹慎、賣壓亦能夠獲得適度調節，市場保有居高思危的戒心，或有利於台股多頭架構延續。