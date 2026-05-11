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美伊關係又生變 美股電子盤、台指期夜盤欲振乏力

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美伊關係又生變 美股電子盤、台指期夜盤欲振乏力

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台股示意圖。記者許正宏／攝影
台股示意圖。記者許正宏／攝影

台指期夜盤11日開盤時，在美股電子盤疲弱拖累中，以41,969點、平盤開出後，雖一度翻紅上漲至41,985點，但翻黑下跌，最低來到41,751點、下跌218點，隨後跌幅逐步收斂，但在美伊關係再次生變，國際油價反彈，也牽制美股電子盤走勢中，截至晚間約21點，指數約在41,902點、下跌67點。

11日美股電子盤焦點，在於美國總統川普在社交媒體上發文，表達對伊朗的回應不滿，為「完全不可接受」，雙方和談前景再次蒙塵中，布蘭特、WTI油價反彈，前者再次反彈至100美元之上，另外，聯準會三位官員11日陸續發言，多強調當前美國通膨回落速度慢於預期，6月減息的條件尚未成熟之際，市場關注將在12日將公布的美國4月CPI數據，市場觀望心態轉濃，不僅壓抑美股電子盤走勢，也左右台指期夜盤在上半場的走勢。

其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，來到2,245元、下跌5元附近游走，電子期下跌0.43%，半導體期下跌0.47%，中型100期貨指數上漲0.02%。

台股11日盤面各類股漲跌互見，指數終場上漲186點，收41,790點，其中，外資現貨賣超109.8億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少305口至54,225口；投信買超121.8億元，自營商買超37.3億元，三大法人合計買超49.3億元。

市場專家建議，就技術面來說，11日台股沿5日線上漲，但量能萎縮，後續關注能否持續守住5日線，且量能須回升到5日均量之上，指數才有機會再次挑戰42K關卡。

美股 伊朗 台指期

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