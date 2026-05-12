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全民權證／華新科 選逾四個月

經濟日報／ 記者魏興中整理

漲價題材再次受到市場追捧，激勵昨（11）日台股盤面上，相關「漲價概念股」表現強勢。其中，被動元件大廠華新科（2492）在多頭買盤湧入下，股價開高震盪走高，午盤後亮燈強鎖漲停，表現突出。

華新科被動元件市場持續聚焦車用、工業級應用與AI相關應用，高階MLCC需求受到電動車、先進駕駛輔助系統與工控設備拉動，規格朝高容、高可靠度發展，接單動向續受市場關注。今年以來，被動元件進入結構性復甦循環，產品報價屢屢上揚，吸引市場矚目；而華新科股價也攀上本波反彈高峰。看好華新科表現的投資人，可挑選價內外5%內，距到期日超過四個月的相關認購權證進行布局。（群益金鼎證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

華新科 權證

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由於伺服器、光通訊等需求維持強勁，加上規格提升與使用層數增加，帶動印刷電路板（PCB）族群近來成為盤面亮點。其中臻鼎-KY（4958）因應高階AI相關產品出貨動能佳，加速資本支出進行產能擴充。金像電（2368）也受惠ASIC客戶出貨，帶動毛利率上揚。

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