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全民權證／華新科 選逾四個月
漲價題材再次受到市場追捧，激勵昨（11）日台股盤面上，相關「漲價概念股」表現強勢。其中，被動元件大廠華新科（2492）在多頭買盤湧入下，股價開高震盪走高，午盤後亮燈強鎖漲停，表現突出。
華新科被動元件市場持續聚焦車用、工業級應用與AI相關應用，高階MLCC需求受到電動車、先進駕駛輔助系統與工控設備拉動，規格朝高容、高可靠度發展，接單動向續受市場關注。今年以來，被動元件進入結構性復甦循環，產品報價屢屢上揚，吸引市場矚目；而華新科股價也攀上本波反彈高峰。看好華新科表現的投資人，可挑選價內外5%內，距到期日超過四個月的相關認購權證進行布局。（群益金鼎證券提供）
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