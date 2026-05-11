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期貨商論壇／原油期 靈活布局

經濟日報／ 記者周克威整理

近一周原油價格的波動，核心仍是美伊局勢的「升級-緩和-再升級」。當市場相信停火得以維持，甚至和平談判可能重啟時，油價快速回吐地緣風險溢價；但只要空襲、海上衝突或荷莫茲海峽通行受阻的消息出現，油價又會立刻反彈。

就價格機制來看，這一波反映的不是單純的原油供需變化，而是對「運輸中斷」的重新定價。荷莫茲海峽是全球石油出口的關鍵咽喉，一旦船運安全惡化，市場會先反映保險成本、運費與交付風險，進而推升價格。

就近期最新談判進展，美方希望伊朗明確停止核計畫，並拆除核設施；伊朗仍舊訴求戰爭賠償、對荷莫茲海峽擁有完整主權、解除所有制裁，以及釋放遭凍結的伊朗海外資產。雙方訴求難以達成共識，近日川普更直呼伊朗談判方案完全無法接受。

在不確定情境持續下，油價或將維持一段期間的高檔震盪行情。投資人可靈活運用台灣期交所的「布蘭特原油期貨」進行避險或波段操作。該商品具新台幣計價、無匯率風險且門檻適中等優勢。面對突發消息頻傳的極端行情，操作上務必嚴格設定停損，並做好資金管控，防範高槓桿風險。（統一期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

伊朗 荷莫茲海峽 油價

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