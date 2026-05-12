期貨商論壇／鴻海期 動能強勁

鴻海（2317）為全球電子代工龍頭，近年積極布局AI伺服器、低軌衛星、電動車與機器人等新世代應用，其中AI伺服器已成為核心成長動能。隨全球AI基礎建設需求快速擴張，鴻海持續擴大全球產能布局，並強化美國在地製造能力，帶動營運規模與產品結構同步升級，營運動能持續轉強。

營運表現方面，4月月增3.5%、年增29.7%，創歷年同期新高；累計前四月營收年增29.7%，創同期新高，受惠AI雲端產品拉貨動能強勁，帶動第2季營運可望季增、年增。

產品與產業布局方面，鴻海目前全球AI伺服器市占率已超過40%，並於美國六個州設有AI伺服器生產據點。隨客戶需求持續增加，今年資本支出預估年增30%以上，此外，除GPU伺服器外，ASIC伺服器亦將呈現三位數成長。鴻海同步布局低軌衛星、機器人與電動車領域，其中，第二代低軌衛星「珍珠號」已成功升空，並與輝達合作導入人形機器人技術，擴大AI應用版圖。

展望後市，法人看好AI基礎建設需求長期成長趨勢確立，鴻海受惠AI伺服器、高速運算與雲端需求擴張，今年業績可望逐季走升。（兆豐期貨提供）

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