台指期 高檔震盪格局

台股昨（11）日呈高檔震盪格局，加權指數終場上漲186點，收在41,790點；台指期則小漲14點收41,945點，正價差154.94點。期貨商表示，台股現階段維持高檔強勢整理，後續若權值股回穩、主流族群量能續強，仍有機會震盪偏多；反之，若只剩中小型股單兵突進，指數高檔震盪時間就可能拉長。

台股資金已明顯從單一權值股撐盤，轉向記憶體、機器人、IP等中小型電子股擴散，代表市場風險偏好仍在，只是主攻方向開始輪動，不過在台積電（2330）爆量殺尾殺中，指數漲勢收斂，終場指數漲186點。三大法人方面，外資賣超百餘億元。

期貨市場方面，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,133口至7,590口，其中外資淨空單減少305口至54,225口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加560口至2,145口。

台新期貨認為，台指期昨日呈高檔震盪格局，記憶體與ASIC族群扮演多頭先鋒，但權王台積電跌幅較重，使指數漲幅收斂，終場以十字黑K棒作收；目前指數回測5日線有撐，守穩在所有均線之上，且短中長均線持續向上走升，底部支撐逐步墊高，多方架構明確，在資金簇擁之下，先不預設高點，順勢操作為宜。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，昨日5月買權最大OI落在38,000點，賣權最大OI落在26,900點；5月第三周周五結算的買權最大OI落在46,200點，賣權最大OI落在35,000點；外資台指期買權淨金額1.23億元， 賣權淨金額0.66億元。

整體來說，現階段市場最大問題是不確定性重新升高，尤其川習會前，各種消息面可能持續反覆，資金可能轉向個股與題材輪動為主，指數則進入等待消息落地的整理階段。