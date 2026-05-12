快訊

川習會14日登場 美不希望因台灣議題拖慢談判

陽光行動／碳費開徵… 碳權配套牛步 企業競爭力隱憂

今水氣漸增中部以北飄雨…明天梅雨鋒面南下 周五前慎防強對流

聽新聞
0:00 / 0:00

台指期 高檔震盪格局

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股昨（11）日呈高檔震盪格局，加權指數終場上漲186點，收在41,790點；台指期則小漲14點收41,945點，正價差154.94點。期貨商表示，台股現階段維持高檔強勢整理，後續若權值股回穩、主流族群量能續強，仍有機會震盪偏多；反之，若只剩中小型股單兵突進，指數高檔震盪時間就可能拉長。

台股資金已明顯從單一權值股撐盤，轉向記憶體、機器人、IP等中小型電子股擴散，代表市場風險偏好仍在，只是主攻方向開始輪動，不過在台積電（2330）爆量殺尾殺中，指數漲勢收斂，終場指數漲186點。三大法人方面，外資賣超百餘億元。

期貨市場方面，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,133口至7,590口，其中外資淨空單減少305口至54,225口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加560口至2,145口。

台新期貨認為，台指期昨日呈高檔震盪格局，記憶體與ASIC族群扮演多頭先鋒，但權王台積電跌幅較重，使指數漲幅收斂，終場以十字黑K棒作收；目前指數回測5日線有撐，守穩在所有均線之上，且短中長均線持續向上走升，底部支撐逐步墊高，多方架構明確，在資金簇擁之下，先不預設高點，順勢操作為宜。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，昨日5月買權最大OI落在38,000點，賣權最大OI落在26,900點；5月第三周周五結算的買權最大OI落在46,200點，賣權最大OI落在35,000點；外資台指期買權淨金額1.23億元， 賣權淨金額0.66億元。

整體來說，現階段市場最大問題是不確定性重新升高，尤其川習會前，各種消息面可能持續反覆，資金可能轉向個股與題材輪動為主，指數則進入等待消息落地的整理階段。

台股 台積電 台指期

延伸閱讀

台股收漲186點 聯發科七強領多頭、南亞科帶記憶體股匯人氣

無懼美伊談判再陷僵局台股開高！台積續弱…記憶體、載板、面板接力續攻

六大投顧齊喊台股上看5萬點！網掀「全面樂觀」恐藏潛在危機

市值型權證認購悍

相關新聞

景碩、鴻勁 押逾120天

隨著HPC（高效能運算）及CPO（共同封裝光學）技術步入量產元年，半導體供應鏈下游封裝與測試環節迎來前所未有的景氣循環。ABF載板大廠景碩（3189）、測試設備龍頭鴻勁（7769）受惠於先進封裝產能擴張，2026年首季營收雙雙寫下亮眼佳績，近期股價表現不俗。

臻鼎、金像電 四檔有戲

由於伺服器、光通訊等需求維持強勁，加上規格提升與使用層數增加，帶動印刷電路板（PCB）族群近來成為盤面亮點。其中臻鼎-KY（4958）因應高階AI相關產品出貨動能佳，加速資本支出進行產能擴充。金像電（2368）也受惠ASIC客戶出貨，帶動毛利率上揚。

全民權證／聯電 挑價內外10％

受惠AI相關領域仍將是今年半導體產業的主要成長驅動力，隨邊緣AI應用持續商業化，用於通用型伺服器的晶片需求預計也將復甦，推升成熟製程晶片出貨，法人看好聯電（2303）下半年營運表現，在特殊製程專案帶動下，表現將優於上半年。

全民權證／新應材 兩檔活跳跳

隨著半導體龍頭廠先進製程加速推進，關鍵材料供應鏈成為市場亮點。特用化學大廠新應材（4749）在先進微影製程材料布局深厚，首季營收創下歷史新高，展現強勁成長動能。

全民權證／華新科 選逾四個月

漲價題材再次受到市場追捧，激勵昨（11）日台股盤面上，相關「漲價概念股」表現強勢。其中，被動元件大廠華新科（2492）在多頭買盤湧入下，股價開高震盪走高，午盤後亮燈強鎖漲停，表現突出。

最牛一輪／順達給力 永豐5A 拉風

順達（3211）首季自結淨利3.13億元，每股純益（EPS）達2.05元。預估2026年整體營收年增率有兩位數。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。