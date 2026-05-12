全民權證／聯電 挑價內外10％

受惠AI相關領域仍將是今年半導體產業的主要成長驅動力，隨邊緣AI應用持續商業化，用於通用型伺服器的晶片需求預計也將復甦，推升成熟製程晶片出貨，法人看好聯電（2303）下半年營運表現，在特殊製程專案帶動下，表現將優於上半年。

法人分析，聯電在先進封裝、矽光子及英特爾合作的12奈米製程等方面陸續取得進展，為2027年的中長期成長奠定基礎。尤其近來市場上修成熟製程晶圓代工產業評價，反映非中系成熟製程的戰略價值提升，產業供需也較先前預期改善，聯電可望受惠。看好聯電後的投資人，可挑選價內外10%以內，有效天期150天以上的權證靈活操作。（凱基證券提供）

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