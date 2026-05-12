全民權證／新應材 兩檔活跳跳

隨著半導體龍頭廠先進製程加速推進，關鍵材料供應鏈成為市場亮點。特用化學大廠新應材（4749）在先進微影製程材料布局深厚，首季營收創下歷史新高，展現強勁成長動能。

新應材近年由顯示器材料轉型半導體領域成效斐然，關鍵產品如洗邊劑（EBR）與感光材料已成功切入2奈米及3奈米先進製程供應鏈。法人預估，隨著核心客戶2奈米產能將於今年上半年量產，新應材2026全年營收有望隨放量迎來逾三成的高成長，且在高稼動率與材料國產化趨勢下，毛利率仍具備穩步上揚空間，市場樂觀看好全年獲利表現。

權證發行商建議，可鎖定價內外10％以內、到期日150天以上的權證認購。（元大證券提供）

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