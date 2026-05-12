臻鼎、金像電 四檔有戲

由於伺服器、光通訊等需求維持強勁，加上規格提升與使用層數增加，帶動印刷電路板（PCB）族群近來成為盤面亮點。其中臻鼎-KY（4958）因應高階AI相關產品出貨動能佳，加速資本支出進行產能擴充。金像電（2368）也受惠ASIC客戶出貨，帶動毛利率上揚。

法人分析，預期臻鼎-KY第2季在IC載板、光模塊及伺服器業務持續成長，營收季增將有兩位數，另外IC載板，BT稼動率維持90%以上，ABF也上揚，下半年在行動通訊及PC進入傳統旺季，全年營收可望呈現逐季成長格局。在資本支出部分，也將進一步提升，主要用於加速AI應用PCB產能擴充。

臻鼎過去被視為消費型產品的主要軟板供應商，但近期積極拓展非消費性的高附加價值產品，如IC載板、AI伺服器以及光模塊業務，並投入資源擴張產能以支應未來需求，計劃陸續在台灣、中國大陸與泰國等地建設新廠房。金像電則受惠400／800G 交換器的需求強勁，高階產品比率維持高檔，有效支撐獲利表現。法人分析，下半年美系大型雲端服務供應商（CSP）的ASIC量產，帶動PCB價值的拉升，有利毛利率表現。

權證發行商表示，投資人若看好臻鼎-KY、金像電後續表現，可以挑選價內外20%以內，200天期以上的權證介入，以小金搏大利。