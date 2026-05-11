台指期夜盤試撮驚見雪崩跌停4,196點 法人：大戶兩操作為測試市場

11日台指期夜盤開盤前夕，投資人驚見試撮行情出現恐慌性崩跌，價格一度試撮至跌停板位置，點數暴跌4,196點至37,773點亮綠燈。然而，15:00正式開盤後，台指期僅以小跌不到30點開出維持小跌，行情隨即回穩。專家指出，此類現象多為大戶掛出試探性假單，旨在測試市場深度，投資人切勿因試撮價格而盲目追殺。

根據期貨交易制度，14:50至15:00為開盤前的集合競價時段，此時段掛出的委託單僅供系統模擬「試撮」，並不真實成交；今日夜盤試撮出現跌停價位，主因是有特定大戶掛出巨量跌停價賣單。

這種操作通常有兩個目的：一是測試市場在極端價位時的支撐力道、二是誘發散戶在開盤後產生恐慌心理。由於這些委託單在15:00開盤前一秒可隨時取消，因此正式開盤後的價格往往會迅速回歸到與美股期指同步的正常區間。

期貨分析師表示，期交所設有「動態價格穩定機制」，若成交價會導致價格大幅偏離基準價，系統將會予以退單。因此，除非國際市場發生崩盤式利空，否則在試撮階段看到的「跌停板」多半是看得到、吃不到的虛假訊號。

面對試撮異象，專家建議投資人應保持冷靜，重點觀察當時的「美股盤前電子盤」（如小那斯達克、小道瓊）走勢。若美股波動平穩，台指期試撮的極端價格應視為雜訊；操作上應堅持使用「限價單」進場，避免在開盤瞬間因流動性不穩定而成交在不合理的價位，成為主力測單下的犧牲品。